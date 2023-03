E' previsto un esodo di tifosi fiorentini in Lombardia tra sabato e mercoledì, per due appuntamenti tanto prestigiosi quanto importanti nella stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Il 1° aprile, per la gara di San Siro con l'Inter, sono annunciati circa un migliaio di sostenitori viola che da qui ai prossimi giorni potrebbero diventare 500 in più.