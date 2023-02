Porte girevoli nel derby di Milano: da Handanovic-Maignan a Onana-Tatarusanu. Ed è evidente come al cambio ci guadagni l'Inter. "Cinque mesi fa Onana guardò dalla panchina la sconfitta per 3-2 contro la squadra di Pioli, ma appena quattro giorni dopo Simone Inzaghi inaugurò la campagna europea dando il via a una fase transitoria di alternanza con Handanovic tra Serie A e Champions - ricorda il Corriere dello Sport -. In poco più di un mese il portiere camerunese si prese tutto, debuttando in campionato l’8 ottobre nella vittoria sul campo del Sassuolo. Da lì è diventato inamovibile, ha fatto leva su un rendimento costante e soprattutto su pochi errori. Il derby è il banco di prova giusto, tra un Leao affamato di riscatto e un Giroud sempre velenoso, giusto per fare qualche nome tra i papabili protagonisti avversari".