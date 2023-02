Il rapporto tra l'Inter e gli scontri diretti in questa stagione è stato a dir poco ondivago, come sottolineato stamane dal Corriere dello Sport. A inizio stagione, la squadra di Inzaghi ha lasciato tutti i punti in palio contro le big complice le sconfitte con Lazio, Milan e Roma. Poi la svolta con il Barcellona in Champions, l'1-0 di San Siro firmato Calhanoglu che ha dato un senso diverso alla Champions influendo anche sul cammino in campionato, interrotto bruscamente e a sorpresa sul campo della Juve.