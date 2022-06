Non c'è ancora un accordo, neppure di massima, tra l'Inter e Paulo Dybala che nei prossimi giorni, probabilmente al telefono o in video conferenza, si metteranno in contatto per trovare una quadra economica. Il nodo vero, si legge sul Corriere dello Sport, è rappresentato dalla distanza tra domanda e offerta: Beppe Marotta ha offerto 5,5 milioni di euro più bonus per arrivare al massimo a 6,5 o 7 (500.000 euro legati alle presenze, il resto legato alle vittorie), mentre l'entourage dell'argentino sa che Lautaro Martinez (6,2 milioni) e Brozovic (6,5) guadagnano di più e si aspetta che l'ex bianconero abbia lo stesso trattamento per la parte fissa fino arrivare a 7,5 milioni.