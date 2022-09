"Vittoria o crisi. Crisi vera". È l'incipit del pezzo di analisi del Corriere dello Sport sul momento dell'Inter, impegnata oggi a San Siro contro il Torino in un match da non sbagliare, altrimenti rischierebbe di ritrovarsi a -7 dall'Atalanta e a -5 dal Milan e dal Napoli. "Per giunta, in caso di nuovo ko, con quattro sconfitte nelle prime sette gare ufficiali, tre in sei giornate di campionato come accaduto solo tre volte nella storia del club: erano state 4 nel 2011/12, 3 nel 2000/01 e nel 1983/84", ricorda il quotidiano. Sarebbe un segnale terribile per la stagione.