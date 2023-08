Contro il Monza, ieri, l'Inter "ha mostrato il meglio, ma anche qualche difetto su cui occorrerà riflettere" si legge nell'analisi del Corriere dello Sport: "Tanto per cominciare, il predominio iniziale ha prodotto il gol del vantaggio e poco altro davanti a Di Gregorio. Significa che, se in certe gare Lautaro può bastare, l’Inter ha assoluta necessità di un altro bomber", normale pensare che sia Thuram a dover trasformarsi in bomber, ieri utile anche nella manovra, ma al contempo, il francese ha troppe volte girato al largo dall’area di rigore. Arnautovic offre più certezze, "nel senso che Inzaghi sa già quello che può dargli, come si è visto sul secondo gol".

"L’altra pecca è la transizione difensiva, mista all’attenzione, "quando il Monza è riuscito a saltare la prima linea del pressing, l’Inter si è trovata in più occasioni in affanno. Rischiando davvero, però, soltanto a inizio ripresa: Sommer non ha corso veri pericoli, ma Palladino ha avuto zero sia da Maric sia da Dany Mota". L’Inter ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno, cioè "dal suo gioco consolidato, dal palleggio con la ricerca dell’ampiezza per conquistare la superiorità. Ha tenuto alta la linea del pressing, per andare al recupero rapido del pallone. Una scelta che ha subito fruttato, visto che il gol del vantaggio è nato proprio da un intercetto di De Vrij, su errore di Pessina sulla trequarti", degna di nota anche la gara di è Thuram, non tanto come attaccante puro quantomeno ieri, "ma come elemento in grado di aiutare lo sviluppo dell’azione dalla trequarti in su, grazie ad una tecnica non banale".

Il raddoppio è arrivato dopo gli ingressi di Cuadrado, Carlos Agugusto e soprattutto Arnautovic. "Proprio lui, infatti, con uno strano doppio passo, si è liberato di Perdo Pereira per poi mettere il pallone sul secondo palo per la puntuale zampata del Toro. Nel finale sono entrati anche gli altri nuovi, ovvero Bisseck e Frattesi. Quest’ultimo al posto di Lautaro, con Mkhitaryan che ha finito da punta. Che sia stato un segale di Inzaghi alla società?" chiosa il quotidiano romano.