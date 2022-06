Quale futuro per Lorenzo Pirola? Il centrale di proprietà dell'Inter si è imposto nel Monza appena arrivato in Serie A, ma occhio alle richieste di mercato. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, infatti, la Salernitana proprio in queste ore avrebbe chiesto informazioni in maniera decisa. "Ma il Monza ha un'opzione. La farà valere?", si domanda il quotidiano romano.