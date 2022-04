Subito dopo la vittoria dell'Inter sulla Roma, è stato José Mourinho uno dei primi a complimentarsi con i nerazzurri. Non solo davanti alle telecamere, ma anche davanti allo spogliatoio dei padroni di casa, a fine gara, parlando con il presidente Zhang, gli altri dirigenti, Inzaghi e i giocatori che ha incrociato, come riporta oggi il Corriere dello Sport. "Siete i più forti e vi auguro di vincere lo scudetto. Lo meritate", è il senso delle parole di cui dà notizia il quotidiano."Le frasi del portoghese hanno fatto particolarmente piacere perché arrivate sia da uno dei tecnici più vincenti in attività sia da una professionista che con l’Inter la storia l’ha scritta con il triplete del 2009-10".