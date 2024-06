Non solo Martinez. Come riferisce il Corriere dello Sport, con il Genoa c'è in piedi da tempo anche un altro discorso, quello relativo ad Albert Gudmundsson.

Ebbene, qui i contorni economici dell'affare sono ben diversi rispetto al portiere e si sta valutando un'operazione 'alla Frattesi', ovvero con prestito e obbligo di riscatto più un giovane come contropartita per finanziare proprio il prestito.

Ma - come sottolinea il quotidiano romano - prima l'Inter dovrà risolvere alcune situazioni. Da decidere il futuro di Correa e Arnautovic, senza contare i discorsi attorno a Valentin Carboni, che potrebbe finanziare il mercato grazie a una cessione ricca. L'assalto a Gudmundsson, insomma, partirà secondo il Corsport solo dopo che l'Inter avrà sciolto questi nodi.