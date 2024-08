Martedì sembrava tutto fatto per il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, poi l'intoppo dovuto al passaggio di Retegui all'Atalanta. Una mossa lampo che ha congelato il trasferimento in Toscana dell'islandese. Ma - come si legge oggi sul Corriere dello Sport - Gudmundsson sta piano piano tornando ad avvicinarsi ai viola.

Secondo il CdS, l'islandese ha scelto la Fiorentina e la sua volontà sarà decisiva, con buona pace delle necessità di Gilardino. Peraltro, l'avvicinamento di ieri, ulteriore e concreto tra la Juventus e Nico Gonzalez dà forza all’acquisto del centrocampista-attaccante dei rossoblù, perché fuori uno significa dentro l’altro.