L'Inter sull'altalena tra campionato e Champions League. E allora la stagione può diventare un sogno o un incubo come sottolinea il Corriere dello Sport . "In mezzo a tante incertezze, almeno esiste una certezza, ovvero che l’Inter ha comunque il suo destino in mano : si tratta di andarselo a prendere, scendendo dalle montagne russe e trovando, finalmente, continuità anche in campionato. Nel giro di una settimana ci saranno già importanti risposte: domani il ritorno con il Benfica , domenica la trasferta in casa dell’ Empoli e il 26 aprile l’altro ritorno con la Juventus , in Coppa Italia. Anche se con i portoghesi si potrà gestire il 2-0 del Da Luz, l’ideale sarebbe infilare tre vittorie.

Vorrebbe dire dimostrare di essere vivi, pronti e determinati. E Inzaghi, dopo il Monza, parlando con il gruppo sta proprio insistendo su questi concetti: nulla è precluso, i giochi non sono ancora fatti e ci sono tutte le possibilità per raggiungere tutti gli obiettivi".



Poi, a fine stagione, arriverà il momento delle decisioni e dei giudizi. "Molti di questi giudizi ruoteranno attorno alla figura di Inzaghi, che ha certamente commesso qualche errore, ma gli va pure riconosciuto di aver riportato l'Inter nell'élite europea, Come, invece, non era riuscito a Conte. Resta il fatto che, anche in caso di epilogo trionfale dell’annata, si potrebbe consumare quel divorzio che in molti danno già per scontato", scrive il CdS.