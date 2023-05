Edin Dzeko o Romelu Lukaku in coppia con Lautaro Martinez nella finale di Champions contro il Manchester City? Questo il dubbio amletico che accompagnerà Simone Inzaghi probabilmente fino a ridosso della sfida di Istanbul, una domanda a cui il Corriere dello Sport ha provato a rispondere portando a sostegno alcuni numeri: se si parla di feeling puro, si scopre che Big Rom ha mandato in gol 4 volte il Toro in questa stagione, mentre il bosniaco ha regalato all’argentino soltanto un assist.

Inoltre, nella classifica capocannonieri, dietro al nativo di Bahia Blanca, a segno volte in questa stagione, ci sono proprio Lukaku e Dzeko fermi a 14, ma con una sostanziale differenze: il secondo ha giocato molto più del primo (50 gare contro 35 e ben 1000’ in più). Infine, l’ex Roma, nel 2023, ha colpito soltanto 4 volte, mentre il belga ha messo insieme ben 12 reti, ovvero il triplo.