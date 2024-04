Giudizio positivo sul Corriere dello Sport per la direzione di Maria Sole Ferrieri Caputi. Per un tempo nel corso di Inter-Torino non accade nulla. Ad inizio secondo tempo l'arbitra estrae il giallo per Tameze per una "Spa", ma il Var Di Paolo intravede i criteri per il "Dogso" e richiama Ferrieri Caputi all'on-field review. I criteri per il rosso sembrano esserci tutti: l'espulsione è giustificata. Voto 6,5 all'arbitra e anche al Var.