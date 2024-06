Danny Makkelie ha lasciato la Germiania ed è tornato a Rotterdam. Come racconta il Corriere dello Sport, la Commissione arbitri dell’UEFA diretta da Roberto Rosetti ha deciso di 'tagliarlo' dalla lista degli arbitri che proseguiranno gli Europei.

La decisione è arrivata dopo Croazia-Italia: tra i motivi che hanno portato alla sua esclusione ci sono il fallo di mano di Frattesi non visto in campo (e poi sanzionato con il rigore) ma anche gli 8' di recupero concessi e decisivi per la rete di Zaccagni del definitivo 1-1. Bocciato anche l'italiano Marco Guida, oltre a Manzano, Kruzaliak e Kovacs.