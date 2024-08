Prosegue intanto l'opera di sfoltimento della rosa in casa Inter. Nella giornata di ieri è stata chiusa l'operazione per il passaggio di Martin Satriano al Lens: come informa il Corriere dello Sport, l'attaccante uruguaiano si trasferisce in Francia 1 milioni di prestito, 5 per il riscatto obbligatorio con la salvezza dei Sang et Or e 1 di bonus.

Nuovo prestito, invece, per Franco Carboni dopo il rientro dal River Plate dove si era accasato da appena un mese: l'esterno mancino ha firmato al Venezia sempre a titolo temporaneo.