"Benjamin Pavard è definitivamente pronto a prendersi l’Inter. Ad Appiano è tornato un giocatore carico a mille, dopo aver centrato la qualificazione con la Francia a Euro 2024 e segnato addirittura una doppietta contro la Scozia in amichevole martedì sera". Così il Corsport sottolinea la grande voglia del nuovo acquisto di imporsi definitivamente in nerazzurro. "Dopo l’arrivo dalla Germania in estate il giocatore transalpino classe 1996 era entrato nelle rotazioni in punta di piedi, prendendosi via via sempre più spazio tanto che Inzaghi quando l’ha schierato titolare (5 volte nelle prime 10 partite) non l’ha mai tolto dal campo prima del fischio finale.

L’allenatore in Champions non ha mai rinunciato a lui, vista l’esperienza in campo internazionale, e tra le migliori partite di Pavard di questo primissimo scorcio di stagione rimane la sfida casalinga contro il Benfica, in cui l’ex Bayern si è fatto notare per la pulizia negli interventi e l’ottima intesa con i compagni di reparto. Un innesto di peso dal punto di vista tecnico e in termini di esperienza, a beneficio di una difesa che è la meno battuta dell’intera Serie A e con un andamento da record anche rispetto agli altri campionati europei". Elogi in patria, dove lo descrivono come il futuro pilastro della nazionale. E lui è pronto a diventare una leggenda anche dell'Inter.