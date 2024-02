È un'Inter schiacciasassi quella che sta demolendo la concorrenza in Serie A. Per il Corriere dello Sport, un'Inter "a orologeria" perché i meccanismi sono praticamente perfetti. Nel 2024 il percorso è stato netto: solo vittorie tra Supercoppa e campionato. E ora torna la Champions.

Grande merito viene dato a Simone Inzaghi, che con il suo lavoro certosino ha cesellato una squadra fantastica. Il quotidiano romano sintetizza lo strapotere nerazzurro in quattro elementi fondamentali: l'identità di squadra, che ormai rasenta la perfezione come testimoniano anche i numeri; la personalità con la quale impone il proprio gioco agli avversai; una condizione fisica al top nel momento clou della stagione; la bravura dell'allenatore, ormai arrivato al livello dei migliori in Europa e maestro nella gestione delle partita di cartello.