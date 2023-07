E adesso Simone Inzaghi si ritrova pure senza il centravanti. Alla sua rosa mancano già diversi tasselli, in ogni reparto, ma certamente non si aspettava di dover trovare pure un numero 9. "Il dossier più corposo riguarda Balogun, visto che è stato seguito per tutta la stagione trascorsa in prestito al Reims. I suoi numeri sono stati eccellenti, vale a dire 22 gol in 39 apparizioni. Ora il 22enne americano è rientrato all’Arsenal che lo valuta una quarantina di milioni: guarda caso quanto l’Inter aveva stanziato (bonus compresi) per Lukaku. Difficile che sul tavolo dei Gunners finisca la stessa cifra, tuttavia, considerata età e ingaggio, l’investimento sarebbe comunque inferiore rispetto a Big Rom", spiega il Corsport.

Confermati gli altri nomi papabili: Morata (ma è la prima scelta di Mourinho per la Roma), Nzola, David e Scamacca.