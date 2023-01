Dopo la sterzata alla Diego Milito che ha contribuito a regalare all’Inter la Supercoppa italiana contro il Milan, Edin Dzeko si è confermato sempre più centrale per la formazione nerazzurra. Come scrive il Corriere dello Sport , il Cigno di Sarajevo non pensa al ritiro e non vuole nemmeno abbassare il livello del palcoscenico su cui esibirsi. L’idea è dunque quella di proseguire con l’Inter, con il club nerazzurro che è ovviamente d’accordo. Bisognerà però trovare la quadra a livello economico.

“In viale Liberazione spingono per un'abbondante sforbiciata: dagli attuali 5,5 milioni a 3 o poco più. Dzeko, invece, proprio perché sente ancora di poter fare la differenza, non vuole scendere sotto i 4. Addirittura, il pericolo è che, aggiungendo prodezza a prodezza, possa alzare ulteriormente l’asticella. Meglio sbrigarsi allora a sedersi attorno ad un tavolo, in modo da non rischiare sorprese. L’appuntamento è per febbraio, subito dopo il mercato. Ma chissà che non ci scappi un’accelerazione”, scrive il quotidiano.

L’obiettivo di Dzeko è quello di riuscire a vincere il titolo che gli è sempre mancato, lo Scudetto, che lo scorso anno con l’Inter ha solo sfiorato e che a Roma non ha mai nemmeno avvicinato. Difficile riuscirci quest’anno visto il divario da recuperare, ma Dzeko intende provarci già quest’anno. E magari anche il prossimo.