Dopo la Bundesliga e la Premier League, adesso nel mirino di Edin Dzeko c'è la Serie A. Il bosniaco intende vincere lo scudetto per la prima volta e completare la tripletta Italia-Germania-Inghilterra. Prossimo ostacolo la Roma, gara per lui mai banale. "Come nelle altre settimane prima degli incontri della Roma, il suo telefonino è stato più attivo del solito: qualche richiesta di biglietti da amici che sfrutteranno il week end "lungo" del 25 aprile per salire a Milano e vedere il match, altri che scherzosamente gli chiedono di non accanirsi contro la Roma - racconta il Corriere dello Sport -. Alla maglia giallorossa il bosniaco è rimasto legato non solo per i 119 gol segnati nelle 260 partite giocate: nella Capitale e a Trigoria si è sentito come a casa. Questo però non gli impedirà di lottare e di provare a infliggere un altro dispiacere a Rui Patricio. Una curiosità: all'andata all'Olimpico, il 4 dicembre, si presentò riposato dopo aver giocato solo 17' nella gara precedente vinta a San Siro con lo Spezia; stavolta nel derby di martedì è stato utilizzato solo per i 20' finale. Inzaghi, uno che guarda molto a certi particolari, sa bene l'importanza di averlo fresco contro una difesa che dal punto di vista fisico lo impegnerà. Di certo non avrà bisogno di motivarlo. Edin sente che può vincere il primo scudetto in Italia, dopo aver già trionfato in Germania e in Inghilterra. Se dovrà dare un altro dispiacere alla Roma, lo farà. E anche stavolta non esulterà. Sei anni non si dimenticano in pochi mesi".