Oggi il Corriere dello Sport evidenzia la differenza netta che c'è attualmente tra la coppia titolare Lukaku-Lautaro e quella alternativa Dzeko-Correa. Appena un gol per il Tucu nel precampionato (con il Lugano), nessuno per il bosniaco (considerando i test più impegnativi). Insieme hanno giocato 29' contro il Monaco, 61' a Lens (usciti sullo 0-0 senza creare veri pericoli), 23' contro il Lione e 22' con il Villarreal. "Non hanno trasmesso l'impressione di poter cambiare la sfida, una cosa della quale Inzaghi potrebbe aver bisogno, da fine agosto in poi, quando i nerazzurri inizieranno a giocare ogni tre giorni - si legge -. Le difficoltà realizzative dei due bomber di scorta ufficialmente non preoccupano il tecnico di Piacenza né, tanto meno, hanno fatto annidare nella sua mente rammarichi per il mancato arrivo di Dybala". Il rendimento crescerà e Inzaghi è convinto di poter contare su due alternative validissime.