Romelu Lukaku non è più da tempo "Big Rom". E' molto lontano da quello visto due anni fa con Antonio Conte , come evidenzia anche il Corriere dello Sport . "Al di là di qualche segnale di crescita, è più pesante nei movimenti, non ha le stesse accelerazioni e non sempre riesce a sfruttare il fisico - scrive oggi il quotidiano - In più, sbaglia gol incredibili come quello fallito contro la Fiorentina . E non può più essere colpa del grave infortunio dello scorso agosto, con conseguente ricaduta".

Colpa di Inzaghi? Fino a un certo punto. Perché andando indietro negli anni solo all'Everton il belga ha fatto faville come con Conte e non era comunque in una big. Al Manchester United, il primo anno è andato bene, ma non con numeri da top assoluto. Con Conte, invece, è andato a nozze. "Fosse rimasto, magari, Lukaku non si sarebbe fatto sedurre nuovamente dal Chelsea. Solo che a Londra è andata peggio della prima volta: quindi, una nuova fuga, nella speranza di rinascere nuovamente in nerazzurro. A questo punto l’Inter dovrà scegliere se insistere, investendo comunque una cifra considerevole per un nuovo prestito dai Blues, oppure se rinunciare al totem belga", chiosa il quotidiano.