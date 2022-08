"L'Inter non ha scelto il modo migliore per avvicinarsi all'esordio di sabato a Lecce". È l'incipit del pezzo di analisi del Corriere dello Sport dopo la pesante sconfitta di Pescara contro il Villarreal. Il dato che balza all'occhio in questa preseason è che i nerazzurri non sono mai riusciti a tenere la porta inviolata. "E siccome sull'affidabilità del pacchetto arretrato, oltre che sul gioco fluido, il tecnico ex Lazio aveva costruito la passata stagione la vana rincorsa allo scudetto, qualcosa di cui essere preoccupati in vista della "prima" al Via del Mare c'è - si legge -. Va detto che i vice campioni d'Italia erano privi dell'infortunato Brozovic, un elemento chiave, e che il suo alter ego, Asllani, è incappato nella prima serata negativa da quando veste la maglia nerazzurra. A parziale discolpa c'è anche lo stato di forma non ottimale di Skriniar, che ha ricomposto il terzetto di titolarissimi con De Vrij e Bastoni. Tutto ciò premesso, Handanovic e compagni hanno offerto una prestazione preoccupante, forse la peggiore del loro precampionato".