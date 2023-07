L'Inter ha un'esigenza ben specifica: serve ancora rintracciare sul mercato l'erede di Skriniar, andato a zero al PSG. Ebbene, come sottolinea anche il Corriere dello Sport, ieri sono arrivate conferme sulla candidatura di Merih Demiral, in uscita dall'Atalanta dopo aver rotto con Gasperini. "Lascerà l’Atalanta al 101% - ha spiegato Furkan Yildirim, agente del turco, a Inter-news -. L’Inter è una possibilità concreta".