Gara speciale domani per Stefan De Vrij, che tornerà là dove tutto è partito. Rotterdam, il Feyenoord, tanti anni fa: proprio con i biancorossi, il centrale dell'Inter ha dato il via alla sua carriera fin dall'età di 10 anni.

"Con quei colori ha firmato il primo contratto da professionista, ha esordito tra i grandi e poi nel 2014 è sbarcato alla Lazio, cominciando la sua avventura in Italia - ricorda il Corsport -. Nel suo vecchio stadio domani dovrebbe partire come titolare, piazzandosi da centrale in una possibile difesa a tre oppure in coppia con Acerbi sempre da centrale in uno schieramento difensivo a quattro. Già prima del sorteggio De Vrij si era augurato di trovare il Feyenoord, capace di eliminare il Milan ai playoff, poi si è detto entusiasta di poter tornare nella sua vecchia casa".

Come aggiunge poi il quotidiano romani, tra l'altro, De Vrij in Europa è sempre stato schierato titolare da Inzaghi, per sette partite di fila, saltando unicamente la trasferta inaugurale in casa del City per infortunio.