Il Corriere dello Sport prevede almeno quattro o cinque cambi di formazione rispetto a martedì a Plzen. Out Lukaku e Calhanoglu, per il resto tutti a disposizione. "Per la sostituzione del turco Gagliardini è favorito su Mkhitaryan sia perché l'armeno è stato titolare in Boemia sia perché l'Udinese è una squadra molto fisica e i centimetri di Gaglia potrebbero essere utili - si legge -. La mediana sarà completata da Barella e Brozovic (il croato ha saltato la partitella di ieri, ma niente allarmi) più gli esterni Dumfries, all'ottava di fila dal 1', e Gosens, avanti su Dimarco. In attacco invece Lautaro Martinez, che ha riposato inizialmente in Europa, si riprenderà una maglia nell'undici iniziale: al suo fianco è ballottaggio tra Dzeko e Correa. Inzaghi si è preso una notte per riflettere: il bosniaco, alla caccia del gol numero 100 in A, appare leggermente avanti per la grande prestazione di Plzen". In difesa, invece, più De Vrij di Acerbi.