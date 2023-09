Simone Inzaghi sta studiando il piano per la fuga dell'Inter. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, sintetizzando in quattro mosse (che in realtà sono quattro partite) i punti chieve della strategia: da qui alla prossima sosta per le nazionali, infatti, i nerazzurri se la vedranno contro Empoli, Sassuolo, Salernitana e Bologna, perfettamente divise tra casa e trasferta fino al prossimo 7 ottobre. Una striscia di gare a cui va aggiunta la sfida di inizio ottobre a San Siro in Champions contro il Benfica.

Finora l'Inter non ha mai rallentato, guadagnandosi la vetta a suon di vittorie. "Una partenza così lanciata rappresenta una piacevole novità anche per Simone Inzaghi, che negli ultimi due campionati con l’Inter in avvio aveva perso per strada punti importanti - ricorda il Corsport -. In particolar modo il trend aveva accusato un pesante segno meno un anno fa, quando la squadra aveva perso 4 partite già a inizio ottobre nelle prime 8 disputate, vedendo allontanarsi fin da subito il primato in classifica". Questa volta un altro assist in arrivo dal calendario riguarda anche gli scontri diretti, che fino alla decima saranno solamente due: dopo il derby dominato con il Milan, a fine ottobre arriverà la Roma a San Siro.

E poi c'è la carta turnover da giocare al meglio: l'obiettivo di Inzaghi è sfruttare la profondità della rosa per cercare di allungare sulle rivali.