Inzaghi pensa alle solite rotazioni da proporre in Champions League, nel match di martedì contro il Bayer Leverkusens. Tanti i giocatori che hanno rifiatato con il Parma e che si candidano per una maglia dal 1' in Germania: tra questi - riferisce il Corriere dello Sport - ci sono Zielinski, Frattesi, Carlos Augusto, Taremi e Darmian, unico entrato nel finale di San Siro. Una vittoria in Germania avvicinerebbe ancora di più i nerazzurri agli ottavi: da non escludere, dunque, che le rotazioni possano "più ridotte rispetto alle abitudini", scrive il giornale romano.