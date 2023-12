Con Pavard out e Dumfries che entra in infermeria, per Cuadrado si apre un'autostrada a destra, considerando che Darmian serve da braccetto visto che Bisseck non è ancora ritenuto totalmente pronto.

"Ora o mai più" scrive oggi il Corriere dello Sport proprio a proposito della chance che ha il colombiano di prendersi definitivamente la fascia destra dell'Inter, dopo mesi in cui è stato indisponibile per l'infiammazione all'achilleo. Questa tendinite non è ancora del tutto sparita e infatti non è sicuro che Inzaghi possa concedergli già i 90 minuti contro l'Udinese, ma sicuramente l'assist per il tris di Thuram al Maradona e gli ingressi felici con Juve e Benfica dimostrano come l'esterno stia gradualmente ritrovando gamba e fiducia.

Secondo il quotidiano romano, per sabato la soluzione potrebbe essere cominciare con Cuadrado sulla fascia destra per poi sostituirlo con Bisseck, allargando in fascia Darmian.