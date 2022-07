Potrebbe esserci un nuovo ruolo da trequartista per Joaquin Correa nell'amichevole di oggi tra Lugano e Inter . Secondo il Corriere dello Sport , però, "non è da considerare un’opzione per il futuro, ma solo di una necessità del momento, causa mancanza di uomini".

In compenso è molto probabile che l'argentino resti in rosa. Così come Dzeko. "Al di là di qualche timido interesse - Newcastle e Marsiglia per il “Tucu”, Juventus e Valencia per l’ex-Roma - non si è mai accesa alcuna trattativa. E, anzi, la volontà dei due è, al momento, quella di restare". Con la fiducia di Inzaghi. Questo al di là del fatto che a 50 giorni da fine mercato "nessuno scenario può essere escluso".