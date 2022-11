Il Mondiale per riaccendersi e riprendersi anche l'Inter: è arrivato il momento cruciale per Joaquin Correa, autore fin qui di una stagione con più ombre che luci, cosa che ha messo in dubbio anche il suo futuro a Milano. "Nelle ultime uscite, infatti, ha dato l’impressione di essersi incupito, di essere ormai attorcigliato nelle due difficoltà - spiega il Corriere dello Sport -. E a San Siro sono pure cominciati i mugugni del pubblico. Sulla fiducia di Inzaghi non ci sono mai stati dubbi, ha spinto perché lo raggiungesse all’Inter, che ha speso 31 milioni di euro per acquistarlo da Lotito. Ma se anche la sua stagione sotto la Madonnina sarà anonima come la prima, peraltro pesantemente condizionata dagli infortuni, è difficile immaginare che ce ne sarà una terza".