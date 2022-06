Terminata un'ottima prima fase di prelazione, la caccia all'abbonamento 2022-23 da parte dei tifosi dell'Inter si è scatenata soprattutto quando si è capito che il colpo Romelu Lukaku fosse possibile. Da lunedì, riferisce il Corriere dello Sport, la corsa è diventata un assalto, tanto che restano un migliaio di tessere in vendita e, a fronte di una domanda così travolgente, bisognerà vedere se il club deciderà di andare oltre la quota fissata di 39.000 abbonamenti, compresi quelli per sponsor, dipendenti e autorità. Con 35mila biglietti disponibili per ogni gara, sottolinea il quotidiano romano, non è difficile ipotizzare parecchi sold out casalinghi.