Buone notizie, tutto sommato, per Inzaghi al rientro dall'Arabia. Per prima cosa - come sottolinea il Corriere dello Sport - l'infortunio di Calhanoglu non è grave, anzi: non si tratta nemmeno di un vero e proprio infortunio. "Lieve elongazione agli adduttori della coscia destra" per il turco, un po' come Thuram dopo l'Atalanta. Possibile che Calhanoglu si veda in panchina a Venezia.

Certo il doppio ritorno di Thuram e Pavard, mentre Acerbi potrebbe tornare in gruppo tra domani e sabato. Tutto ok per De Vrij e Bisseck, anche loro usciti malconci dalla finale di Supercoppa. Domenica potrebbe riposare uno tra Bastoni e Dimarco, con Carlos Augusto impiegato, a seconda, da braccetto o da laterale.