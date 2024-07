Juan David Cabal è il nome nuovo per la difesa dell'Inter. Difesa o esterno? La certezza è che il colombiano del Verona, classe 2001, è mancino. Poco ma sicuro. Per il resto, da capire se, nel caso, sarebbe l'alternativa a Dimarco o a Bastoni, con Carlos Augusto jolly sempre valido per tutte le stagioni.

Quello di Cabal - come sottolinea il Corsport - è un nome spendibile anche in chiave futura. I primi contatti tra le parti ci sono già stati, il club veneto ha aperto a una possibile trattativa dopo averlo prelevato per 800mila euro dall’Atletico National due anni fa.