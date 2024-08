A sorpresa, ieri ad Appiano Gentile si è presentato Tajon Buchanan. Il canadese, fermo dopo l'infortunio e l'operazione alla tibia, ha salutato tutti e inizierà il percorso riabilitativo che - secondo il Corriere dello Sport - lo riporterà in campo a dicembre.

Ad ogni modo, sempre stando a quanto riferito dal quotidiano romano, l'Inter non sembra avere fretta sul mercato per la sua sostituzione. La strategia è chiara: trovare un'occasione in un profilo futuribile e dal buon potenziale, dai costi accessibili e sostenibili. Nel frattempo, sarà ancora Carlos Augusto a fare la spola.