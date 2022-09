"Resta da capire che tipo di atteggiamento avrà l’UEFA (di solito molto attenta) rispetto al “brusio” che, soprattutto nel primo tempo, si alzava nella zona dei tifosi di casa quando il pallone finiva dalle parti di Onana". L'episodio è evidenziato oggi dal Corriere dello Sport, che dunque non esclude sanzioni per il Viktoria Plzen per l'atteggiamento dei propri sostenitori all'indirizzo del portiere camerunese dell'Inter.