"L'Inter è già sicura di una finale Mondiale", fa notare il Corriere dello Sport, nel pezzo in cui si pala della sfida nella sfida tra Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic per conquistare l'ultimo atto della Coppa del Mondo in Qatar. Simone Inzaghi, si legge nell'articolo, non è preoccupato dal fatto che due titolarissimi rimarranno lontano ad Appiano ancora per qualche giorno, anzi, sa che rientreranno dal deserto di Doha in buona condizione fisica e con un entusiasmo maggiore rispetto al periodo precedente allo stop della Serie A. "Il contatto telefonico con Lautaro e Brozovic è costante.