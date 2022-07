Urbano Cairo, presidente del Torino, ha fatto ieri un paragone riguardo alla situazione di Bremer tirando in ballo anche Milan Skriniar. Oggi sul Corriere dello Sport appare una riflessione sul perché la valutazione dello slovacco sia superiore. "E' indubbio che il brasiliano sia stato eletto migliore difensore dello scorso campionato dalla Lega e che abbia avuto diverse richieste - si legge -. Al tempo stesso non va dimenticato che Skriniar, pur due anni più anziano (27 anni contro 25), ha una maggiore esperienza internazionale sia in Champions (23 gare a 0) sia in nazionale (54 a 0). In più Bremer ha una clausola rescissoria che può esercitare a gennaio, mentre Milan, se non sarà ceduto, è pronto a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno".