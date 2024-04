La catena di sinistra è sempre più un fattore per l'Inter di Inzaghi. Il Corriere dello Sport sottolinea l'intesa tra Bastoni e Dimarco, protagonisti anche nel gol che ha stappato il match contro l'Empoli domenica scorsa: assist del centrale e rete dell'esterno, per l'occasione al limite dell'area nella posizione della seconda punta.

Ormai - scrive il quotidiano romano - a sinistra si viaggia a memoria e il tandem Bastoni-Dimarco è una delle armi più affilate in dote ai nerazzurri. Già 6 reti e 8 assist in stagione per l'ex Hellas Verona: numeri da attaccante. Per Bastoni, invece, contro i toscani è arrivato il terzo assist di fila dopo quelli per Bisseck a Bologna e Darmian contro il Napoli. Una chiave anche per la Nazionale di Spalletti.