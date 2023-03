Il grande nervosismo di Genova forse il punto più basso dell'annata, perché poi Nicolò Barella è tornato subito con la testa giusta e la differenza si è vista. "Sin dal match successivo, quello con l’Udinese, si è visto subito come Barella avesse compreso il messaggio - conferma il Corriere dello Sport -. Meglio per l’Inter, allora, perché la realtà è che l’ex Cagliari è un ingranaggio fondamentale nell’impianto di Inzaghi. Ha caratteristiche uniche, come dinamismo, aggressività e capacità di servire assist. Logico che, nel momento in cui venga a mancare il suo consueto apporto, il gioco nerazzurro ne risenta.

Giusto come conferma, è sufficiente guardare alle ultime due gare, con il Bologna e con il Lecce. Nella prima, Barella aveva cominciato in panchina (per un normale turno di riposto) e in campo si è presentata un’Inter spenta e senz’anima. Vero che il gol di Orsolini è arrivato dopo il suo ingresso, ma la situazione stava già precipitano. Contro i salentini, invece, ha offerto l’assist a Mkhitaryan per il primo gol (non accadeva dalla rete di Dimarco in Supercoppa, lo scorso 18 gennaio) e poi ha avviato l’azione del raddoppio di Lautaro".