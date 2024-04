Ci sono due nerazzurri che vanno a caccia del bis di quanto accaduto nel 2021. Si tratta di Barella e Bastoni: l'obiettivo è ripetere il cammino nell'Europeo dopo il tricolore esattamente come tre anni fa. E la stessa cosa può fare anche Lautaro: accoppiata scudetto-Coppa America.

Come spiega il Corriere dello Sport, l'unica differenza sarà... la compagnia. Lautaro, nell'Argentina, sarà il solo interista a cercare l'impresa, mentre in azzurro saranno diversi gli interisti presenti in Germania. Oltre a Barella e Bastoni, infatti, Spalletti chiamerà pure Acerbi, Dimarco, Darmian e Frattesi.