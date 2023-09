E' il momento di Alexis Sanchez. A patto che sia quello vero, come scrive il Corriere dello Sport. "Il reparto d’attacco non sta girando a pieno ritmo, lo testimonia quell’apporto al 50% in fase realizzativa, dove soltanto 7 gol su 15 in campionato sono arrivati dalle punte", analizza il quotidiano.

"A Salerno scatterà l’ora di Sanchez, che potrà finalmente giocarsi le proprie carte dal primo minuto. È molto probabile che a fargli spazio sia Lautaro, in affanno nel turno infrasettimanale e giocatore di movimento più impegnato fin qui in tutta la rosa - si legge ancora -. Sanchez in quei poco più di 20’ con il Sassuolo non è riuscito a incidere, ma nelle ultime settimane lavorando sodo ha ritrovato la forma migliore. L’anno scorso a Marsiglia ha collezionato 44 presenze, trovando continuità e vecchie convinzioni in area di rigore. Inzaghi spera di rivedere quella versione anche in nerazzurro".