Otto gare per riprendersi l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, la storia tra Arnautovic e il nerazzurro non è ancora segnata: c'è margine per l'austriaco per ottenere una conferma non scontata dopo i tanti problemi della stagione, non solo fisici.

Il grave infortunio patito a Empoli lo scorso 24 settembre ha certamente condizionato l'annata dell'ex Bologna, che poi proprio contro la sua ex squadra, lo scorso 9 marzo, è incappato in un altro stop muscolare.

A meno di sorprese, Arna tornerà a disposizione per Udine, la prima di 8 partite che decideranno il suo futuro a Milano. In viale Liberazione le valutazioni sono in corso. L’attaccante ha ancora un anno di contratto, ma la sua conferma non è scontata. Con Sanchez ai saluti, infatti, l’Inter ha già ingaggiato Taremi e ha messo nel mirino un altro attaccante, con Gudmundsson davanti a Raspadori nelle preferenze. Arnautovic, anche in caso di conferma, oggi partirebbe in fondo alle gerarchie per il 24/25.