Nuovo meeting oggi sul fronte Arnautovic, che ormai viaggia dal Bologna in direzione Inter. "Servirà soprattutto a prendere coscienza della realtà. Marko non può più restare in rossoblù, non vuole - riporta il Corriere dello Sport - A un certo punto il club è stato accerchiato. Da una parte Pasquali, dall’altra il vero agente di Marko (il fratello). E ovviamente Arna. Tutti a spingere, a tempestare di messaggi i dirigenti, Fenucci in testa, per andare via.

Passati i vecchi treni Juve, Manchester United, Milan, Roma, il direttissimo per la Milano nerazzurra era troppo incredibile per non salirci davvero".



Il Bologna ha fatto di tutto per tenerselo, Arnautovic, ma l'attaccante vuole fortemente l'Inter. Inoltre, se il giocatore considerava Mihajlovic un padre e un fratello, con Thiago Motta "il feeling non è mai scattato. Mai al top, diciamo. Pare che Motta non gradisse gli allenamenti fatti al minimo, soprattutto quello prima della partita. A un certo punto la situazione è diventata irreversibile".