Dodici gol presi nelle ultime otto partite. Questo il dato sottolineato dal Corsport, che quindi pone l'accento sulla fase difensiva balbettante dell'Inter nell'ultimo mese. L'attacco è rimasto a secco con Bologna e Milan, ma sono le disattenzioni nella propria area a preoccupare Inzaghi: la porta nerazzurra non resta inviolata dallo scorso 16 marzo, giorno del successo di Bergamo con l'Atalanta.

Da lì in poi sono arrivati errori e gol incassati a ripetizione. "La spiegazione più semplice è che dietro alle incertezze difensive ci sia un difetto di concentrazione - si legge -. A rafforzare questa tesi ci sono i numeri di Champions. Fino al confronto con il Bayern, che ha bocche da fuoco straordinarie, in 10 gare l’Inter aveva subito appena 2 gol, chiudendo la porta anche a Manchester City (a settembre quando era ancora nel pieno delle forze) e Arsenal (arrivato in semifinale di Champions). Nella doppia sfida con i bavaresi qualcosa (3 reti) è stato concesso, ma rispetto alla forza d’urto sfoderata degli avversari è stato comunque relativamente poco".

Limitare gli errori in difesa è il primo passo per ripartire.