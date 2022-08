"A Inzaghi non bastano le cinque amichevoli ufficiali che erano state fissate contro il Lugano, le tre francesi della Ligue 1 (Monaco, Lens e Lione), più il Villarreal (sabato a Pescara) - spiega il Corriere dello Sport -. L’ex allenatore della Lazio sa che in questa stagione così compressa e ricca di impegni ravvicinati bisogna allenare il gruppo a giocare spesso fin dal precampionato. E così sta facendo".

In tutto, dunque, saranno ben 9 i test affrontati prima dell'esordio a Lecce del prossimo 13 agosto: un modo per mandare in forma anche quelli che sono arrivati più tardi degli altri, in particolare i vari nazionali. E ancora molti, fisiologicamente, sono lontani dal top della condizione: "Lukaku, gol a parte, all’Orogel Stadium si è divorato un paio di occasioni e non è stato brillante né nell’attaccare la profondità né nel ricevere in posizione pericolosa; Calhanoglu ha troppe pause pur risultando pericolo quando si accende; Mkhitaryan non incide nonostante una condizione in crescita, mentre Correa e Dzeko, negli ultimi 25’ di Cesena, hanno faticato come nella prima ora a Lens", sottolinea il quotidiano romano.