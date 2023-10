Scelte praticamente fatte in casa Inter a livello di formazione: Inzaghi ha deciso l'undici di partenza, ma soprattutto si è preoccupato di spiegare ai suoi che non sarà "Inter contro Lukaku", provando a smorzare l'animo di chi è rimasto scottato dall'addio del belga. Per quanto riguarda il campo, per affrontare Big Rom, pronto Acerbi: zero minuti in Champions, pronto per oggi. In panchina pronti a dare i lproprio contributo a gara in corso ci sono i vari Darmian, Carlos Augusto, Frattesi e Sanchez.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.