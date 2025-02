Inzaghi non ha in mente rivoluzioni. Rispetto al match di giovedì - secondo il Corsport - il tecnico nerazzurro non opterà per un turnover massiccio, ma si aspetta una risposta convincente alla brutta sconfitta e comunque ci sarà da gestire le forze di un gruppo che da inizio 2025 ha già disputato 10 partite in 37 giorni e in 3 competizioni diverse.

E allora occhio alle candidature di Acerbi e Zalewski, mentre si rivedranno dal 1' i vari Pavard, Barella e Dimarco. Squalificato Dumfries, out Correa. Sarà l’ultimo sprint prima di avere due settimane piene di lavoro alla Pinetina nel mezzo di altrettante partite di campionato.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.