Intervista al procuratore Valerio Giuffrida quest'oggi su Tuttosport. Una chiacchierata in cui si parla soprattutto della figura dell'agente e delle accuse mosse al mondo dei procuratori. "Stiamo pagando per le colpe e le malefatte di pochi che, soprattutto in un periodo di crisi come quello post pandemico, acquistano una rilevanza morale e mediatica maggiore. Ma da qui a colpevolizzare un’intera categoria ce ne corre assai e non è corretto. Una maggiore regolamentazione della professione è in tal senso un fatto positivo e ben accetto, anche al fine di evitare forme di abusivismo che sono state praticate e che sono tutt’ora in atto", risponde Giuffrida.