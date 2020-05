Per anni si è parlato del forte interesse dell'Inter per Sergej Milinkovic-Savic, ma le strade dei nerazzurri e del serbo non sembra proprio potersi incrociare, almeno non a breve. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista molto probabilmente saluterà la Lazio, ma non resterà in Serie A. Su di lui ci sono soprattutto Psg e Manchester United, più il Real Madrid in seconda fila. A oggi, in pole ci sono i Red Devils ma, come riferisce la Gazzetta, Lotito non accetta offerte inferiori ai 100 milioni e lavora al rinnovo del contratto